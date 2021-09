Von Auto mitgeschleift: 5-Jähriger ist „stabil“

Es war ein unbeschwerter Spätsommerabend – doch das Ende war furchtbar. Der fünf Jahre alte Andre flitzte am Donnerstag gegen 18.45…Uhr mit seinem Fahrrad in einer Wohnsiedlung in St. Pantaleon im Innviertel herum. Er spielte mit einem Freund, der ebenfalls am Radl saß, „Räuber und Gendarm“ und ließ sich jagen. Dabei versuchte Andre von einem Gehweg kommend durch geparkte Fahrzeuge hindurch eine Zufahrtsstraße zu überqueren. Zeitgleich näherte sich eine 55-Jährige aus dem Ort mit dem Auto.