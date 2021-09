Kickende Schlaftabletten

Ob es an meinem Alter, am Klima oder an der ewigen Journalistenangst, etwas zu versäumen, liegt, weiß ich nicht. Aber meine Schlafstörungen sind ein Faktum. Ich habe sowohl Schwierigkeiten beim Ein- als auch beim Durchschlafen. Daher schaue ich gerne fern. Vornehmlich ORF. Um so richtig müde zu werden. Klappt meistens.