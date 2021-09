Corona-Fall nach Ekaterina Muchas Geburtstagsfeier

Nach Ekaterinas Feier am Dienstagabend in der Wiener Innenstadt zum 44. Geburtstag - siehe Video oben - gab deren Ehemann Christian W. Mucha jetzt bekannt, dass einer der geladenen Gäste positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Person sei „zweifach geimpft“ gewesen und habe zusätzlich am Montagabend noch einen Test gemacht, der negativ ausgefallen sei. „Wir sind tief bestürzt und traurig und bitten euch dafür um Vergebung, dass die Vorsehung so rücksichtslos mit uns vorgeht, dass es just unser tolles Fest erwischt hat“, so der Verleger.