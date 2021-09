Arnautovic: Nur drei ÖFB-Teamspieler trafen öfter

Marko Arnautovic hat sich am Mittwoch mit seinem Tor zum 2:0-Endstand im WM-Qualifikationsspiel in der Republik Moldau zum viertbesten Schützen in der Geschichte des österreichischen Nationalteams aufgeschwungen. Der 32-jährige Wiener zog mit nun 28 Treffern mit Erich Hof und Marc Janko gleich.