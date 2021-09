Chlorgasaustritt in Lienz: Frau blieb unverletzt

Zu einem Chlorgasaustritt kam es am Dienstag gegen 17.30 Uhr in einem privatem Hallenbad in Lienz: Eine 54-jährige Frau wollte einen Chlorgasbehälter wechseln, als plötzlich unkontrolliert eine unbakennte Menge Chlorgas aus dem Behältnis austrat und sich im Technikraum verbreitete. 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lienz standen im Einsatz.