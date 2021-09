Fünf Regionen gegen Einsamkeit im Alter

In Engerwitzdorf, Laakirchen, Peuerbach, Waldzell und Steyr werden im Herbst Senioren nach ihren Bedürfnissen befragt. Projektkoordinatoren werden dann in Abstimmung mit mobilen Diensten, Altersheimen und der jeweiligen Gemeinde vor Ort bunt gemischte Angebote dazu schaffen. So soll etwa die 2020 gegründete Initiative „Lass uns telefonieren!“ ausgeweitet werden.