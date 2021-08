Heißer Kunststoff und Hand in Maschine

Nach zwei Arbeitsunfällen brachten die Rotkreuz-Kräfte am Dienstag zwei Verunfallte in die Spitäler: In Kühnsdorf reinigte ein 37-Jähriger die Kunststoffrecyclinganlage, dabei dürfte es zu einem Bedienungsfehler gekommen sein: Heißer Kunststoff spritzte aus dem Extruder. Der Mann aus St. Michael ob Bleiburg wurde verletzt und nach der Versorgung durch den Notarzt in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.