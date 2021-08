Kabul: Ex-Soldat verteidigt Tier-Evakuierungsflug

Paul „Pen“ Farthing hat mit seiner „Operation Arche“ für Kontroversen gesorgt. Er flog vor wenigen Tagen aus dem von den Taliban eingenommenem Kabul 150 Hunde und Katzen nach Großbritannien aus, um diese so in Sicherheit zu bringen. Die Frage wurde laut, ob dies aus ethischen Gesichtspunkten vertretbar ist, sitzen doch viele Menschen im Land fest, vom Terror bedroht. Farthing aber verteidigt den Flug: Die Tiere seien im Laderaum einer Cargo-Maschine ausgeflogen worden, in dem keine Menschen hätten befördert werden können.