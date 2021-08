Nach Wirbel um Dabbur: Ruttensteiner unter Druck!

Willi Ruttensteiners Israel ist in der WM-Quali vor dem Heimspiel gegen Österreich am Samstag in Haifa in den Nordatlantik gereist. In Torshavn (Färöer) ist am Mittwoch für die wie die rot-weiß-rote Auswahl bei vier Zählern haltenden Israelis ein Ausrutscher verboten. Bei der Anreise gab es aufgrund des schlechten Wetters eine Verzögerung. Auch ansonsten verlief die Vorbereitung alles andere als harmonisch. Vor allem wegen Ex-Salzburger Munas Dabbur, Ruttensteiner steht unter Druck.