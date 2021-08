Österreicher (69) auf kroatischer Insel erschlagen

Er wollte ein paar ruhige Ferientage auf der beliebten Insel Krk in Kroatien verbringen - und fand den Tod! Bei einem Streit mit einem Kroaten am Wochenende wurde ein Pensionist aus Österreich bewusstlos geschlagen und verstarb noch an der Unfallstelle. Für den Angreifer klickten die Handschellen, eine Obduktion wurde angeordnet.