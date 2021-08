Neues Mateschitz-Magazin „Pragmaticus“ vor Start

Ex-„Standard“-Ressortchef an Bord

Weiters an Bord von „Pragmaticus“ soll laut „Falter“-Informationen der neoliberale Kolumnist Christian Ortner sein. Im April wechselte zudem Andreas Schnauder, der langjährige Ressortleiter Wirtschaft des „Standard“, Richtung Red Bull, er dürfte wohl in der redaktionellen Führungsebene des neuen Magazins tätig sein.