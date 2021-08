Orlando Bloom: „Bin knapp dem Tod entkommen“

Orlando Bloom hat sich auf Instagram an ein schicksalhaftes Ereignis seiner Jugend erinnert. 1998 ist der Schauspieler drei Stockwerke eines Gebäudes heruntergefallen und hat sich dabei schwer an der Wirbelsäule verletzt. Damals sei er „nur knapp dem Tod und der Lähmung entkommen“, zeigte sich der „Herr der Ringe“-Star dankbar und postete dazu ein Foto, das ihn drei Monate nach dem Unfall mit einer Rückenorthese am Fahrrad zeigt.