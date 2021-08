Brungraber: Engel gab Kraft für große Aufholjagd

Über die abschließenden 5 km schob er sich mit dem Rennrollstuhl dann sogar noch auf Platz zwei vor: „Es ist überwältigend, ich habe so viel dafür gegeben, dass ich hier am Stockerl stehen darf. Dass es jetzt so aufgegangen ist, dass ich am Tag X den Wettkampf meines Lebens zeigen konnte, ist ziemlich genial.“ Nach der Rückkehr aus Japan geht es für den Mühlviertler (Gemeinde Lasberg) wieder in den Job bei der Andritz Hydro Linz. Dort ist er im Bereich Wasserwerke Projektleiter für Modellversuche.