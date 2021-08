Downhill Gold an Nicole - Höll nach Sturz Zwölfte

Die zweifache Juniorenweltmeisterin Valentina Höll hat am Sonntag bei der Mountainbike-WM im Elitebereich in Val di Sole eine Medaille verpasst! Einmal mehr machte ihr im Downhill ein Sturz einen Strich durch die Rechnung, die 19-Jährige landete an der zwölften Stelle. Gold ging zum zweiten Mal in ihrer Karriere an die Französin Myriam Nicole vor ihrer Landsfrau Marine Cabirou (+4,827) und der Schweizerin Camille Balanche (+6,099). Im Männer-Rennen wurde David Trummer Achter.