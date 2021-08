24-jährige Onlinebetrügerin ergaunerte 19.000 Euro

Betrügerin ausgeforscht

Am 13. August wurde die erste Anzeige bezüglich eines Online-Betrugs in Verbindung mit Zuchtkatzen auf der Polizeiinspektion Spittal an der Drau zur Anzeige gebracht. Aufgrund des fehlenden Wohnsitzes konnte die Beschuldigte voerst nicht ausgeforscht werden. Am 29. August - diesen Sonntag - ging eine erneute Anzeige ein. Diesmal konnte die Frau in einer Wohnung in Spittal an der Drau angetroffen werden.