„Navi“ lotste Schlepper zu Grenzkontrolle

Jeder der beiden Männer gab bei der späteren Einvernahme an, per Handy kontaktiert und nach Nikitsch beordert worden zu sein. Der erste hatte den Auftrag erhalten, für wenige hundert Euro drei Landsleute von einem bestimmten Standort in Nikitsch abzuholen und nach Wien zu bringen. Der Syrer machte sich daraufhin auf den Weg ins Burgenland. In der Gemeinde angekommen, fand er am ausgemachten Treffpunkt auch die drei Flüchtlinge vor.