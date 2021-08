Frontalzusammenstoß auf enger Schotterstraße

Frontalzusammenstoß in Straßenengstelle

In einer Straßenengstelle begegneten sich die beiden Pkw und versuchten auszuweichen, wobei beide in die gleiche Richtung lenkten. Dadurch kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Beide Fahrzeuglenker, sowie die Beifahrerin des Mannes, eine 23-jährige Frau aus der Steiermark, wurden unbestimmten Grades verletzt. Die 58-jährige wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt, die beiden anderen ins Klinikum Klagenfurt gebracht.