In Betonelement gedonnert: Papa & Tochter verletzt

Neunjähriges Kind verletzt

Der 75-Jährige wurde verletzt in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die neunjährige Tochter des Grazers wurde leicht verletzt und ebenfalls in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz standen die FF St. Georgen am Längsee sowie die Feuerwehr Klagenfurt.