Brüder auf Spritztour mit gestohlenen Gokarts

In der Nacht auf Sonntag brachen die zwei Brüder, 15 und 17 Jahre, in die Garage eines Hotels in Berg im Drautal ein und stahlen zwei Gokarts. Mit diesen fuhren die Burschen über die Amlacher Landesstraße zum Bahnhof Greifenburg. Dort versuchten sie ein Moped kurzzuschließen. Dies misslang den beiden jedoch. Am Bahnhofsgelände stahlen die beiden Jugendlichen dann abgelegte Sturzhelme und ein Paar Lederhandschuhe.