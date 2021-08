„Vulnerable Personen aus Afghanistan holen“

„Ich gebe meine Haltung nicht an der Garderobe des Bürgermeisters ab“ haben Sie vor der Koalition noch gesagt. Haben Sie das beim Thema Gebührenerhöhung?

Meine Haltung ist weiter klar. Wir wollten sie aussetzen, das geht aber nur mit einer Mehrheit. Das war in den Koalitionsverhandlungen leider nicht möglich. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich aber mit dem Abbau der Bürokratie und Entlastung in der Stadt.