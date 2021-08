Grüner schert aus Allianz gegen Flüchtlinge aus

Die alarmierenden Fakten wurden am Freitag, wie berichtet, von Bürgermeister Ferdinand Aigner (ÖVP) auf den Tisch gelegt: Das Erstaufnahmezentrum (EAST) sei für eine maximale Belegung mit 120 Asylwerbern ausgerichtet, stattdessen sei deren Anzahl zuletzt auf 177 Personen hin-aufgeschnalzt. Aigner: „Dass ständig abgelehnte Asylwerber untertauchen, ist nichts neues. Aber so etwas, wie diese Woche, als 21 an Corona erkrankte Asylwerber einfach verschwanden, geht gar nicht.“