Neuer Verein setzt sich für Schutz der Isel ein

In erster Linie gehe es um den Klimawandel und das massive Artensterben. Ein Dorn im Auge sind dem Verein der Ausbau der Wasserkraft in Osttirol und die Erweiterung von asphaltierten Radwegen in Natur- und Schutzgebieten: „Wir brauchen Pläne, wo Klima- und Artenschutz Hand in Hand gehen.“ Den Fokus will man auf den Schutz des Gletscherfluss-Systems Isel und die Förderung klimafreundlicher Verkehrskonzepte legen.