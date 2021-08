Bekannter Impfkritiker an Corona gestorben

„Sieht so aus, als würde ich es schaffen“

Erst Anfang Juli hatte der 61-Jährige via Facebook verkündet, dass er an Corona erkrankt sei: „Es sieht so aus, als würde ich es schaffen“. Und weiter: „Interessante Erfahrung“. Diese Einschätzung währte offenbar aber nur kurz - wenige Tage danach verschlechterte sich sein Zustand rapide und er musste im Krankenhaus behandelt werden.