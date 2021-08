Florida: „Leichen stapeln sich bis zur Decke“

„Alle sieben Minuten stirbt in Florida eine Person an Corona“, warnte der Epidemiologe Eric Feigl-Ding via Twitter. Und die Delta-Variante des Virus lässt die Zahlen weiter rasant steigen. Die Krematorien sind teils so überfüllt, dass sich die „Leichen, die vor der Einäscherung gelagert werden, bis zur Decke stapeln“, sagte eine Sprecherin des West Side Krematoriums in Orange County dem Sender WFLA. Die Krematorien appellieren dabei an den Bundesstaat Florida, dass sie dringend mehr Kühlmöglichkeiten benötigen.