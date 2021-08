Süße 18, frech und torgeil: Jubel über Baby-Bomber

Was bei den Steirern damals speziell bei ihren Auslandsstationen nicht eingetreten ist, trifft bei den Bullen Karim Adeyemi und Benjamin Sesko schon jetzt fast zu: Der 18-jährige Deutsche und eben so alte Slowene waren federführend am dritten Einzug der Salzburger in die Eliteliga beteiligt. U21-Europameister Adeyemi hatte Österreichs Meister mit dem 1:1-Ausgleich im Hinspiel zurück auf Kurs geschossen, war einer der Besten gewesen.