Kosmetik-Branche: 1610 Euro Einstiegslohn fixiert

Erster bundesweiter KV in Kosmetik-Branche

Aus einer Aussendung der Gewerkschaft und der Wirtschaftskammer (WKÖ) ist es der erste bundesweite Kollektivvertrag in der Kosmetik-Branche. Davor habe es in der Branche für die einzelnen Bundesländer die Empfehlung gegeben, die Angestellten nach dem KV der Friseure zu entlohnen, so die Gewerkschaft. „Es war eines unserer Ziele, für die Kollegen eine bundesweite Einigung zu erzielen. Das ist uns auch gelungen“, so Heitzinger weiter.