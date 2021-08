„Entscheidend ist die Zahl der Intensivbetten“

Auf eine fixe Zahl an freien Betten wollte sich Wallner am Dienstag nicht festlegen. „Von einer kritischen Grenze sind wir derzeit weit entfernt. Es gab Zeiten, da hatten wir fast das Zehnfache an Intensivpatienten“, ließ er wissen. In der Tat geht es in den Krankenhäusern eher ruhig zu: 16 Covid-19-Patienten werden derzeit betreut, vier davon auf einer Intensivstation. Der größte Teil der Hospitalisierten - nämlich zwölf Patienten - ist nicht geimpft. Die Zahl der Impfdurchbrüche - also jener Menschen, die vollständig immunisiert sind und positiv getestet wurden - liegt mit 1,34 Prozent unter dem Österreichschnitt.