Buenos Aires: Wasserschweine auf „Rachefeldzug“

„An der Seite der Carpinchos - bis zum Sieg“

Das betroffene, geschlossene Wohnviertel Nordelta liegt in den Feuchtgebieten des Paraná-Flusses und damit im natürlichen Lebensraum der Tiere. In der tief gespaltenen Gesellschaft sind die Carpinchos so zum Politikum geworden. Der Linken ist die abgeschottete Wohnanlage ohnehin ein Dorn im Auge, in der Invasion der Tiere sehen sie einen Rachefeldzug der Natur gegen die begüterten Eindringlinge. „Das ist die Quittung“, so Sicherheitsministerin Sabina Frederic. Der sozialistische Aktivist Juan Grabois schrieb: „An der Seite der Carpinchos - immer bis zum Sieg.“