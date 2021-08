Tom Cruise: Aufregung um Foto des Actionstars

Wie schaut der denn aus? Das fragte sich so mancher Fan, der jüngst im Netz über ein Foto von Tom Cruise gestolpert ist. Der schlug sich am Rande von Dreharbeiten in Großbritannien nämlich angeblich den Bauch in einem Restaurant voll und ließ sich danach bereitwillig für ein Erinnerungsfoto ablichten. Aber ist es wirklich der Actionstar, der so freundlich in die Kamera grinst? Geht es nach den Fans, scheint dieser sich nämlich nicht wirklich ähnlich zu sehen ...