Akkordarbeit für Vorarlbergs Bergretter

Das schöne Wetter am Samstag hat unzählige Menschen in die Natur gelockt. Dementsprechend hoch war auch die Zahl der Unfälle, für so manchen Freizeitsportler endete der Ausflug im Spital - teils mit schweren Verletzungen. Die Bergretter waren also voll gefordert, das galt besonders für jene der Ortsgruppe Dornbirn.