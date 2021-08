Unfall mit Lkw: Biker starb am Weg ins Spital

Tödlich hat der Zusammenstoß eines Motorradfahrers mit einem Lkw in Wien geendet: Der 28-Jährige war mit seinem Bike Freitagfrüh im Bezirk Liesing unterwegs, als es auf einer Kreuzung zur Kollision mit dem gerade einbiegenden Lastwagen kam. Der junge Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Weg ins Krankenhaus starb.