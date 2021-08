Täter schlugen Mann (53) blutig und beraubten ihn

Betrunkener Mann gestand Tat

Bei einer Personendurchsuchung fanden die Beamten aber einen Großteil des gestohlenen Bargeldes in der zutreffenden Stückelung - und zwar zusammengeknüllt in der Brieftasche des Täters. Er rechtfertigte sich damit, dass er das Geld von einem „Pfusch“ habe. Der 28-Jährige wurde dann ins Polizeianhaltezentrum überstellt, wo er gestand, das Geld doch vom Raub zu haben. Er gab auch an, dass der zweite Täter - er kannte nur seinen Nachnamen - eigentlich der Haupttäter sei. Der Mann wird nun angezeigt.