Ex-Frau (45) verprügelt und mit Messer bedroht

Eigentlich wollte er seine Ex-Frau am Donnerstagabend dazu bringen, die Scheidung rückgängig zu machen. Als die 45-Jährige das aber sofort verneinte, attackierte sie ihr 59 Jahre alter „Ex“ in deren Wohnung in der Wiener Leopoldstadt und bedrohte sie mit dem Umbringen. Anschließend flüchtete der Syrer mit dem Auto der Frau. Im Zuge einer Fahndung konnte der 59-Jährige angehalten und festgenommen werden.