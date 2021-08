„DSDS“-Sternchen Kim Gloss hat Ja gesagt

Rauschendes Fest dauert drei Tage

Insgesamt drei Tage soll in Italien Hochzeit gefeiert werden, wie das TV-Starlet vorab verraten hatte. Das standesamtliche Jawort war also erst der Auftakt, es folgen noch eine kirchliche Trauung und eine Hochzeit nach polnischer und russischer Tradition. Wie viele Outfits die Sängerin ihren Fans während des Hochzeitsmarathons noch präsentieren wird, bleibt also abzuwarten.