Regenfälle verhinderten reichere Ernten

„Aufgrund der heftigen Niederschläge war es ein anspruchsvolles Jahr“, sagt Harald Rammel von der Landwirtschaftskammer. So hatten die Gemüsebauern bei manchen Sorten Ausfälle zu beklagen. „Gerade bei den Salaten waren einige Sätze nicht zu ernten.“ Zudem gab es Schwierigkeiten bei der Ernte: Teilweise war der Boden so nass, dass man nicht mit dem Traktor fahren aufs Feld konnte. In den Foliengewächshäusern - etwa beim Tomatenanbau - mussten die Landwirte aufgrund der hohen Feuchtigkeit mit Pilzbildung rechnen. Als besonders regenresistent hingegen zeigten sich Kohlgewächse und Sellerie.