Impfwilligkeit ist eine Frage der Dringlichkeit

In keiner Gemeinde Vorarlbergs ist die Impfbereitschaft so hoch wie in Warth, von 165 Impfberechtigten haben sich 164 immunisieren lassen. Doch warum ist das so? Die Antwort ist im Grunde ganz einfach: So gut wie alle Einwohner der Gemeinde sind in irgendeiner Form vom Tourismus abhängig. Die Pandemie bedroht die Existenz der Bevölkerung, dementsprechend stark ausgeprägt ist der Wunsch nach Normalität, die Dringlichkeit sich impfen zu lassen ist folglich sehr hoch, der Druck ebenfalls. Was für Warth gilt, gilt auch für alle anderen großen Tourismusorte Vorarlbergs, welche allesamt eine überdurchschnittlich hohe Impfquote aufweisen.