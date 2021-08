Abgängige (85) spazierte sieben Kilometer weit

Der Polizeihubschrauber und acht Polizeistreifen suchten am Mittwochabend nach einer 85-Jährigen aus St. Florian in Oberösterreich. Sie war vom Friedhofsbesuch am Nachmittag nicht nach Hause zurückgekehrt. Erst um 1.02 Uhr nachts wurde sie sieben Kilometer entfernt in Linz in einem Garten gefunden.