Punkte futsch: Simon Baldauf fehlt bei Titeljagd

Untätig wird „Baldi“ am Wochenende dennoch nicht sein. „Ich werde mit Markus Fritsche die Wiener Landesmeisterschaften spielen. Das ist die einzige Möglichkeit, um im Hinblick auf die kommende Saison mein Punktekonto wieder etwas aufzubessern“, sagt Simon, der in Wien unbedingt aufs Podest will.