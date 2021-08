Verstärkung aus der Luft für Feuerwehr & Co.

So hatten durch das EU-Drohnenregulativ plötzlich Privatpiloten mehr Möglichkeiten als die Einsatzorganisationen selbst. Erst durch die Novellierung des Luftfahrtgesetzes (es gilt seit dem 1. August) wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass Drohnen wesentlich schneller und flexibler von Feuerwehren, Rettung und Co. eingesetzt werden können – gekoppelt an Schulungen der Austro Control.