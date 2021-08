Stadträtin putzt jetzt im Gemeindebau!

Was Politiker in ihrer Amtszeit eben so machen. „Ich habe mit Abendveranstaltungen bis zu 80 Wochenstunden“, sagt die Stadträtin der SPÖ ihren Kritikern. „Wenn ich Filmemachern einen Tag schenken kann ohne Gage, ist mir das ein Vergnügen.“ Und so lehnt die 53-Jährige für „Sargnagel – Der Film“ im funktionalen Hausbesorgerinnen-Outfit am Besen und spricht in ihrer Interpretation des Wiener Dialekts zwei Sätze in die Kamera. Nun wird es für Bürgermeister Michael Ludwig aber wirklich eng – denn es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Hollywood auf die Kulturpolitikerin und den Neo-Kinostar aufmerksam wird.