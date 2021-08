Bürgermeister fordern Neuregelung der Sterbehilfe

Ende des Vorjahres hat der Verfassungsgerichtshof den Paragraf 78 des Strafgesetzbuches, der die „Mitwirkung am Selbstmord“ unter Strafe stellt, aufgehoben. Jetzt wandten sich der Bürgermeister der „Menschenrechtsstadt Graz“, Siegfried Nagl, und Vorgänger Alfred Stingl in einer „Grazer Erklärung“ an den Gesetzgeber: „Wir dürfen nicht zu einer Einschläferungsgesellschaft werden!“