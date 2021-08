Zollfeld: Antiker Beweis für Weinverein der Römer

Einzigartige Einblicke in das Leben in der antiken Hauptstadt

Die nun gefundene, 1,30 Meter mal 75 Zentimeter große Marmortafel lässt einzigartige Einblicke in das Leben in der antiken Hauptstadt zu. So kann man schließen, dass der Lapidarius, also der Steinmetz, die Arbeit gestiftet hat. Wohl weil Verwandte in anderen Vereinen wie dem der Handwerker organisiert waren. Archäologe Heimo Dolenz zur „Krone“: „In dem Bacchus-Verein zeigen uns die 81 Namen hingegen die Mitglieder besseren römischen Gesellschaft, es war ein ziemlich elitärer Kreis.“