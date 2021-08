Hund erschnüffelt in Altersheim Corona-Infektionen

Das Projekt an dem elsässischen Altersheim „La Roselière“ in Kunheim soll nach dem Willen des Vereins Handi‘Chiens künftig ausgeweitet werden - auch auf Heime in Deutschland. Handi‘Chiens bildet eigentlich Begleithunde für Kranke und Alte aus, will jetzt aber 250 Tiere für den Corona-Einsatz weiterbilden. Dazu hat man den französischen Staat um Geld gebeten, denn die Zusatzausbildung eines Hundes kostet etwa 3500 Euro.