Fiese Online-Betrügerei mit Bulldogen-Welpen

Transaktion über Internet-Zahlungsdienst

Die 20-Jährige tätigte eine Transaktion über einen Internet-Zahlungsdienst für die Transportvorbereitung. In weiterer Folge sollte sie eine weitere Überweisung an ein kamerunisches Konto vornehmen, welche fehlschlug. Aufgrund dessen gab der unbekannte Täter dem Opfer einen weiteren IBAN eines belgischen Kontos bekannt. An dieses Konto tätigte sie am 14. Juli 2021 eine weitere Überweisung für eine scheinbar nötige Versicherung, sowie am 16. Juli 2021 für eine notwendige Impfung und Tierarztkosten.