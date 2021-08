Forscher entdecken sensationelle Mumie in Pompeji

Die Entdeckung wurde in einer Nekropole gemacht, die für die Öffentlichkeit noch nicht nicht zugänglich ist. Die Archäologen seien auf weißes Haar, einen Teil eines Ohrs, Knochen sowie Stofffragmente in der Grabstätte gestoßen, berichtete die Agentur AP. Aus vielen Gründen ein äußerst ungewöhnlicher Fund: Denn es wurde darauf verzichtet, den Verstorbenen - wie zu dieser Zeit üblich - zu verbrennen. „Das war für alle eine Überraschung, selbst für die Spezialisten in Grab-Archäologie“, erklärte der Direktor des Archäologieparks, Gabriel Zuchtriegel, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.