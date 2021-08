Tandari mit Doppelpack Matchwinner gegen den SAK

Wieder einmal ist der FC Pinzgau mit großen Vorsätzen in die Regionalliga Salzburg gestartet und wieder einmal konnten die Saalfeldener ihre hohe Erwartungen zumindest zu Beginn der Saison nicht erfüllen. Fünf Punkte aus vier Spielen ist eine eher magere Ausbeute für einen erklärten Titelkandidaten. Umso wichtiger war es für die Pinzgauer, dass sie nach zwei Remis in Folge gegen den SAK zurück in die Erfolgsspur fanden.



Mit zwei Treffern Matchwinner

Beim 3:2-Heimdreier gegen die Nonntaler war Knipser Tamas Tandari mit zwei Toren Matchwinner. „Eigentlich hätte ich fünf Tore machen müssen, aber die Hauptsache ist, dass wir gewonnen haben“, grinste der Kapitän. Trotz des eher durchschnittlichen Starts in die Saison ist Tandari mit dem bisherigen Verlauf durchaus zufrieden. „Die Stimmung im Team ist gut. Wir sind von der Spitze nicht weit weg, müssen in den nächsten Spielen viele Punkte holen“, weiß der 33-Jährige. Der Ungar betont, dass sich die etwas umgekrempelte Mannschaft erst noch finden muss, prophezeit aber: „Je länger die Saison läuft, desto besser werden wir.“