Cyberpunk-Patch verhindert Sex mit falscher Person

Skye oder Angel? In CD Projekt Reds Sci-Fi-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ müssen sich Gamer beim Besuch eines Bordells entscheiden, mit welcher Person - und damit auch welchem Geschlecht - sie eine „private Unterredung“ haben möchten. Weil die Namen der zur Auswahl stehenden Charaktere allerdings nur kurz zu sehen sind und anschließend in umgekehrter Reihenfolge genannt werden, „greifen“ viele Spieler derzeit daneben und zeigen sich dementsprechend verärgert. Der polnische Entwickler hat daher nun einen Patch (1.3) angekündigt, der dieses Problem beheben soll. In einem Video wird der kleine, aber feine Unterschied zwischen der aktuellen und der künftigen Version des Spiels gezeigt.