Baum auf Transporter: Lenker erlitt Wirbelbrüche

Das Firmenfahrzeug kam nach etwa 100 Metern weiter an einer Böschung zum Stillstand. Andreas S. wurde eingeklemmt. Sein Sohn (17, er war Beifahrer) und ein Anrainer konnten ihn befreien. Andreas S. wurde in das Krankenhaus nach Rohrbach gebracht. Der Mühlviertler hatte mehrere Wirbelbrüche erlitten. Er wurde am Montag bereits operiert, so seine Ehefrau Gerti zur „Krone“.