Einsiedler (70) erfuhr nur zufällig von Corona

Petrovic lebt seit 15 Jahren komplett alleine. Erst wohnte er in einem Baumhaus in fast acht Meter Höhe und heute in einer kleinen Höhle, die nur über einen steilen Aufstieg zu erreichen ist. Bis in die 90er-Jahre arbeitete Petrovic in Frankreich als Techniker für Frachtschiffe, bevor er in seine Heimat Serbien zurückkehrte: „Ich war in der Stadt nie frei, es steht dir immer jemand im Weg. Hier draußen belästigt mich keiner!“