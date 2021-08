Projekt „Freies Wandern für noch mehr Fische“

An den Hauptflüssen Donau, Inn, Enns, Salzach und Traun und ihren größeren Zubringer im Unter- bis Mittellauf wurde die Durchgängigkeit für Fische bereits hergestellt. Das neue Sanierungsprogramm schließt an diesen Zubringern grundsätzlich flussauf an, es wurden aber auch neue Fließgewässer aufgenommen. Insgesamt sollen 48 Wasserkraftstandorte mit rund 57 betroffenen Anlagen sowie 83 sonstige Querbauwerke (Wehren etc.) bis 2025 durchgängig gemacht werden. Im ersteren Bereich handelt es sich um einen Investitionsbedarf von etwa 9 Millionen €, im zweiten geht es um etwa 6 Millionen €. Zur Finanzierung der Maßnahmen stehen Fördermittel des Bundes zur Verfügung.